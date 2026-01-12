Il Barcellona riabbraccia Araujo, Raphinha: “Ha passato momenti duri, lo aiuteremo”

12/01/2026 | 14:00:08

Il Barcellona riabbraccia Araujo dopo i problemi di natura psicologica che lo hanno tenuto ai box nelle scorse settimane, Raphinha ha parlato così ai canali ufficiali del club: “Ronald è molto importante per la squadra. Lo aiuteremo sempre. Ha attraversato un momento difficile, normale vista la responsabilità della maglia e l’esigente contesto del club. Vederlo alzare il trofeo significa poter contare su tutti”.

Foto: Instagram Araujo