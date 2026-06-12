Il Barcellona querela Florentino Perez: “Affermazioni false e diffamatorie”

12/06/2026 | 20:34:12

Il Barcellona ha presentato oggi una formale richiesta di conciliazione a Florentino Pérez, chiedendogli di ritrattare le accuse. In caso contrario, scatterà la denuncia penale. Di seguito, il comunicato ufficiale diffuso dal club catalano: “Il Barcellona comunica di aver presentato la richiesta obbligatoria di conciliazione, passo preliminare alla presentazione della denuncia per diffamazione ai sensi dell’articolo 205 del Codice Penale, contro il Presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a seguito delle dichiarazioni da lui rilasciate nella conferenza stampa del 12 maggio e in un’intervista ai media il giorno successivo. L’obiettivo di questa azione è che il signor Pérez ritratti affermazioni consapevolmente false, diffamatorie e offensive per l’immagine e la reputazione del Club”.

foto x barcellona