Il Barcellona può rinnovare de Jong: la richiesta di Flick

Chiuso il calciomercato, ma per il Barcellona è ancora tempo di rinnovi. Dopo il prolungamento contrattuale di Gerard Martin, di Ronald Araujo, di Gavi e di Pedri, la società blaugrana potrebbe essere pronta ad intavolarlo anche per de Jong. Secondo quanto riportato da Sport, infatti, il tecnico Flick avrebbe richiesto espressamente alla dirigenza di mettersi al lavoro per prolungare il contratto del centrocampista olandese. Il suo contratto scadrà il 30 giugno del 2026, con il Barça che dovrà cercare di portare a termine quest’operazione il prima possibile se non vorrà rischiare di perderlo per una cifra al ribasso o, ancor peggio, a parametro zero al termine della prossima stagione.

FOTO: Instagram de Jong