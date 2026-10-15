Il Barcellona presenta la maglia speciale per il Clasico: ci sarà il logo di Tyler, the Creator

15/10/2026 | 11:15:17

Come è ormai consuetudine da quando Spotify è diventato main sponsor del club catalano, nell’ottobre 2022, anche per questo Clásico il Barcellona indosserà una maglia speciale. Il design rimarrà quello abituale, ma il logo di Spotify verrà sostituito da quello di GOLF WANG, il marchio fondato da Tyler, the Creator.

Di seguito, un estratto del comunicato del club blaugrana:

“Il musicista e artista nordamericano Tyler, The Creator apparirà sulla maglia del Barça per il Clásico di domenica 25 ottobre. Il logo di GOLF WANG (GOLF), il marchio di moda e creatività da lui fondato, sarà ben visibile al centro della maglia. La maglia verrà indossata per la prima volta durante la partita di Liga F del Barça Femení il giorno precedente, sabato 24 ottobre.

Per la prima volta, Spotify ha affidato il pieno controllo creativo a un artista e al suo marchio per la relativa campagna audiovisiva e grafica. Tyler, The Creator è un artista, produttore e designer nordamericano che fonde hip-hop, R&B, soul, funk e sonorità sperimentali, il tutto condito da un’estetica molto personale e creativa. La sua musica si è evoluta nel corso degli anni dal rap a uno stile più melodico e sofisticato, e tra i suoi brani più ascoltati su Spotify spicca “See You Again”, con 3 miliardi di stream”.

Foto: sito Barcellona

