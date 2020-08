Il Barcellona prepara l’annuncio di Koeman

Archiviata la parentesi Setién, il Barcellona – dopo il summit con l’intera dirigenza catalana – ha deciso di ripartire da zero con un nuovo corso e, di conseguenza, un nuovo tecnico su una delle panchine più scottante del globo. I blaugrana dopo i sondaggi con Xavi e Pochettino, ha deciso di puntare forte su Ronald Koeman che è pronto a diventare il nuovo allenatore del Barça in vista della nuova stagione. Nelle ultime ore il ct olandese, che doveva giocarsi l’Europeo, ha sciolto le riserve dando l’ok definitivo per l’arrivo in Catalogna. Il Barcellona si prepara adesso a definire gli ultimi dettagli burocratici prima di presentarlo al mondo intero dopo aver chiuso il capitolo Setién. Per Koeman è un ritorno visto che ha indossato la maglia del Barcellona dal 1989 al 1995 ed è stato assistente di Louis van Gaal nel 1998.

Foto: Mundo Deportivo