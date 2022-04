Il Barcellona per la prima volta in Australia: a maggio in programma un’amichevole a Sidney

Il prossimo 25 maggio il Barcellona giocherà per la prima volta una partita in terra australiana, affrontando l’All Star Team dell’Australian League in quel di Sidney. Di seguito il comunicato pubblicato sui canali ufficiali del club: “L’FC Barcelona si recherà in Australia per la prima volta nella sua storia per giocare un’amichevole il 25 maggio contro una selezione dei migliori giocatori del campionato di calcio australiano, l’A-Leagues All Stars. La partita si giocherà all’Accor Stadium di Sydney, con una capienza di 80.000 spettatori.

La squadra di Xavi Hernández si recherà in Australia al termine della stagione di campionato e tornerà subito dopo la partita. Questa amichevole fa parte di una settimana speciale nel calendario del calcio australiano, in quanto si svolgerà solo tre giorni prima della finale di A-League. La partita coincide anche con diversi eventi importanti durante la settimana a Sydney, come l’inizio del Vivid Sydney, uno dei festival musicali e culturali più importanti che si tiene ogni anno nella città australiana. Questa è una partita storica per il Club, poiché nessuna squadra professionistica o amatoriale del Barça in nessuno sport ha mai giocato una partita sul suolo australiano prima d’ora”.

Foto: Twitter Barcellona