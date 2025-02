Il Barcellona pensa ai giovani: rinnovo in vista per Cubarsí

Dopo i rinnovi di Araujo, Gerardi Martín, Pedri, Gavi le voci su Lewandowski, il Barcellona prosegue la sua campagna volta a blindare i giovani talenti. Secondo quanto riportato da El Chiringuito oggi dovrebbe essere la giornata di Pau Cubarsí. Il difensore spagnolo, infatti, sarebbe in attesa della chiamata del club per mettere tutto nero su bianco. Per il momento la scadenza del contratto del classe 2007 è prevista per giugno 2027 e i blaugrana sarebbero intenzionati a prolungare il tutto fino a giugno del 2029. Una mossa importante che, ancora una volta, mette in luce la politica della società blaugrana in merito alle future promesse del calcio.

FOTO: Instagram Barcellona