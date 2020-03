Il Barcellona mette le mani su Gustavo Maia, la nuova stellina del San Paolo

Il Barcellona ha pagato un milione di Euro per esercitare un’opzione d’acquisto su Gustavo Maia, talento classe 2001 del San Paolo. A riportarlo è ESPN Brasile, secondo cui, per chiudere l’operazione, i catalani dovranno sborsare ulteriori 3,5 milioni di Euro entro il 30 giugno 2020. Alexandre Pássaro , amministratore delegato del San Paolo, ha dichiarato “Abbiamo ricevuto l’opzione di acquisto per cinque milioni di reais [un milione di euro, ndr] in modo che il Barcellona possa acquistarlo a metà stagione ad un valore fisso di 25 milioni di reais [4,5 milioni di euro, ndr].” Gustavo Maia ha giocato nelle squadre Under-16 e Under-17 del club, ed è stato eletto uno dei migliori talenti della San Paolo Junior Soccer Cup con tre gol in sette partite. Di sonseguenza, Fernando Diniz, che lo ha aggregato subito alla prima squadra.

Foto: Goal.com