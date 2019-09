Il Barcellona, Messi e quella clausola che può liberare gratis l’argentino già nel 2020

Leo Messi a vita con il la maglia del Barcellona? Forse sì, oppure no. Il futuro del campione argentino nelle ultime ore ha catturato l’attenzione e le prime pagine di tutti (o quasi) i quotidiani spagnoli. Il motivo? Il contratto della Pulce con il Barça scade nel giugno del 2021, ma il diretto interessato potrebbe rescindere unilateralmente il contratto già il prossimo 30 giugno 2020. Secondo quanto rivela l’autorevole El Pais, infatti, esiste una particolare clausola per la quale ogni anno Messi può decidere autonomamente se proseguire la propria carriera con il club blaugrana o meno. Secondo la sopracitata fonte, la clausola è messa per iscritto sull’accordo che vincola l’argentino al Barça, firmato nel 2017. Non solo, una fonte vicina al club catalano ha confermato: “Siamo coscienti che Messi può andarsene quando vuole, alla fine di ogni stagione. Questo è l’accordo”. Occhio, dunque, a possibili sorprese per il futuro della Pulce…

Foto: Twitter ufficiale Champions