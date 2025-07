Il Barcellona insiste e può alzare il pressing per Luis Diaz

15/07/2025 | 18:04:01

Il Barcellona vuole movimentare il mercato in entrata con Luis Diaz. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari, il club blaugrana è pronto a tornare in campo e ad alzare il pressing con il Liverpool per quello che dal direttore sportivo Deco è considerato l’obiettivo primario di quest’estate. Previsti nuovi dialoghi per avvicinarsi alla definizione.

Foto: instagram luis diaz