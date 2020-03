Il Barcellona ha deciso: stipendi tagliati per tutti del 30%. Il comunicato

Il Barcellona annuncia ufficialmente il taglio degli stipendi per calciatori e staff. “Lo stop alle attività sportive e non del club ci ha portato a dover prendere delle misure per ridurre gli effetti economici di questa crisi”, ha scritto la giunta direttiva del club catalano in un comunicato ufficiale diramato nella notte. “Si tratta di misure per ridurre al minimo l’impatto economico che la diffusione del Coronavirus sta avendo sull’attività dell’FC Barcelona. La dichiarazione dello stato di allarme lo scorso 14 marzo, a seguito dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo a causa della pandemia di Coronavirus, ha significato la cessazione di tutte le attività, sportive e non sportive, del nostro club. Di fronte a questo scenario, il consiglio di amministrazione ha deciso di attuare una serie di contromisure per mitigarne gli effetti e ridurre gli effetti economici di questa crisi. Fondamentalmente si tratta di una riduzione della giornata lavorativa, imposta dalle circostanze e dalle misure di protezione attuate, e, di conseguenza, dalla riduzione proporzionale della remunerazione prevista nei rispettivi contratti. Misure che il club intende attuare scrupolosamente secondo gli standard formali del lavoro, i criteri di proporzionalità e soprattutto dell’equità, con l’unico obiettivo di riprendere al più presto l’attività”. Lo stipendio di ciascun atleta sarà decurtato del 30%, reotroattivamente dal 13 marzo fino alla ripresa delle attività. Ma sull’entità esatta, il club avrà un margine per trovare l’accordo con i giocatori: se non arriverà entro 5 giorni la decisione del Barcellona diventerà in ogni caso esecutiva.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona