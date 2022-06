Il Barcellona giocherà all’Olimpico Lluis Companys nel 2023-24. Laporta: “Un onore e un privilegio”

L’FC Barcellona ha annunciato che giocherà allo stadio Olimpico Lluis Companys nella stagione 2023-24, per i lavori al Camp Nou.

Si tratta di un impianto di poco più di 60.000 posti, situato sulla collina che sovrasta la città e che fino al 2009 è stata la casa dell’Espanyol. Uno stadio utilizzato anche per le Olimpiadi di Barcellona 1992, ora utilizzato per altri sport o concerti.

Il presidente del club, Joan Laporta, ha così commentato la notizia: “Per il club è un onore, un orgoglio e un privilegio. Siamo in uno stadio iconico dell’Olimpico di Barcellona e un punto di riferimento in città. Calcoliamo che costerà al Barça tra i 15 ei 20 milioni di euro. Non siamo preoccupati. Nel nostro stadio di calcio cambiamo regolarmente l’erba. Lo Stadio Olimpico è perfettamente attrezzato per una partita di calcio di alto livello. Effettueremo i lavori di ristrutturazione che abbiamo detto e sono molto calmo e molto contento di questa soluzione”.

Foto: Twitter Barcellona