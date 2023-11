Il Barcellona frena a Vallecas, Xavi polemico: “Gol loro da annullare, a noi manca un rigore”

Nella giornata di oggi, il Barcellona ha pareggiato 1-1 in casa del Rayo Vallecano nella gara valevole per la 14° giornata della Liga. Al termine del match Xavi ha parlato in conferenza stampa con tono alquanto polemico.

Sulla prestazione: “Nel primo abbiamo dominato, ma non siamo stati aggressivi. Nel secondo abbiamo creato occasioni. Abbiamo segnato un gol e avremmo potuto segnarne altri. Mi accontento del secondo tempo. È un campo difficile, dobbiamo vincere queste partite se vogliamo vincere il campionato. Se vogliamo vincere dei titoli, dobbiamo cambiare la nostra mentalità. Dobbiamo fare autocritica. Dobbiamo svegliarci e migliorare”.

Sull’arbitraggio: “Il guardalinee mi dice che pensa che ci siano delle condizioni per annullare il gol, ma alla fine lo danno. Per il nostro percorso, questa svista ha un’influenza enorme. Sono situazioni difficili che ci vanno contro. C’è stato un episodio ai danni di Raphinha, un rigore chiaro per quanto mi riguarda”.

Foto: Instagram Xavi