Il Barcellona continua ad attaccare: “Non mettiamo in dubbio il VAR, ma il suo utilizzo a favore di una sola squadra”

Dopo le parole del presidente Josep Maria Bartomeu, il Barcellona continua a criticare l’arbitraggio e il VAR. Infatti, in serata sono arrivate le parole di Josep Vives, portavoce del club: “Non si tratta di campagna elettorale, viene rilevato un fatto e dobbiamo rivedere i criteri per ripristinare l’equità che sembrerebbe non esserci, almeno per ora. Il presidente si è espresso chiaramente, seriamente ed elegantemente in difesa degli interessi del Barça. Abbiamo supportato il VAR perché volevamo migliorare un compito difficile come l’arbitraggio. Lo strumento non è in dubbio, sarebbe assurdo. Continuiamo a difendere lo strumento, ma dobbiamo migliorare l’applicazione dei criteri e, dalla ripresa della competizione, ci sono stati una serie di casi che non vale la pena ricordare che hanno beneficiato una sola squadra.”