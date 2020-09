Attraverso un post su Instagram, il Barcellona ha voluto celebrare Messi e, ovviamente, la sua scelta di restare in blaugrana. Queste le parole del club catalano, che ha citato le parole dell’argentino in merito alla sua permanenza: “Darò il massimo. Il mio amore per il Barça non cambierà mai”.

Foto: Instagram Barcellona