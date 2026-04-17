Il Barcellona attacca la UEFA: “Gravi errori nella sfida con l’Atletico, ci hanno causato danni economici”

17/04/2026 | 18:20:20

Rafa Yuste, presidente ad interim del Barcellona, ha diramato una nota ufficiale contro la UEFA dopo l’eliminazione dalla Champions: “Volevamo presentare un reclamo formale alla UEFA in merito alla sfida che ci ha eliminato dalla Champions League. Si tratta di gravi errori che abbiamo voluto segnalare in questa dichiarazione, errori che sono stati spiegati in modo molto chiaro e che riteniamo non conformi alle regole del calcio. Ci hanno causato gravi danni economici e sportivi, da qui la nostra indignazione nei confronti della UEFA. Affrontiamo la questione da una prospettiva costruttiva. Nonostante l’eliminazione, volevamo far presente alla UEFA che le cose devono essere migliorate. Crediamo che, oggigiorno, con sei membri della squadra arbitrale in campo, un numero così elevato di errori sia inaccettabile. Riteniamo che ciò danneggi gravemente il calcio. Non capiamo come falli evidenti, con la possibilità di ricorrere al VAR”.

foto sito barcellona