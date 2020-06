Il Barcellona annuncia Arthur alla Juve. Tra poco tocca a Pjanic

Il Barcellona ha annunciato il trasferimento di Arthur alla Juve. Tra poco toccherà Miralem Pjanic che farà il percorso inverso e dalla prossima stagione sarà un nuovo centrocampista del club catalano. Nel comunicato del Barcellona si legge che “Arthur andrà alla Juve per 72 milioni più 10 di bonus variabili”. Si legge inoltre che il centrocampista resterà al Barcellona fino al termine della stagione, com’era abbondantemente ipotizzabile. Adesso manca l’annuncio su Pjanic per uno scambio impostato da settimane e che garantisce una reciproca, importante, plusvalenza.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @arthurhromelo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020