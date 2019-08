Il Barcellona allo scoperto per Neymar: “Ora siamo più vicini”. E il Psg…

Sono ore caldissime sul fronte Neymar, sempre più lontano dal Psg. Nelle ultime ore il Barcellona ha accelerato i contatti, con la volontà di riportare il brasiliano in Catalogna. Oggi il CEO del Barça, Óscar Grau, si è recato nella capitale francese assieme a Abidal, André Cury e Javier Bordas. E proprio quest’ultimo, responsabile dell’area sportiva blaugrana, si è detto ottimista al suo ritorno a Barcellon​​a: “Neymar? ​Non c’è ancora accordo. Ora stiamo trattando, siamo più vicini. Questione di soldi? Sì chiaro. Sarà solo soldi o ci sarà una contropartita? Non posso dire altro”, ha detto Bordas alla stampa spagnola. La palla passa adesso al Psg, che valuterà l’ultima proposta del Barcellona e prenderà una decisione, ricordando che anche il Real resta alla finestra per Neymar.

Foto: Twitter ufficiale Psg