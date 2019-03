Dalla Spagna: il Barcellona accelera per De Ligt, accordo a un passo. Sulle cifre…

Il Barcellona accelera per Matthijs De Ligt, brillante difensore classe ’99 e già pilastro dell’Ajax. Secondo Radio Catalunya, la stessa fonte che ha anticipato il trasferimento di De Jong alla corte di Valverde, il club blaugrana nelle ultime ore ha alzato il pressing per De Ligt: l’accordo con il diretto interessato è ormai a un passo, nonostante il corteggiamento di Juve e Psg. Per strappare il baluardo difensivo alla concorrenza, il Barcellona metterà sul piatto circa 70 milioni di euro. I blaugrana d’altronde hanno da sempre un ottimo rapporto con l’Ajax come dimostra anche la recente operazione De Jong. Lo stesso De Ligt, dal canto suo, non ha mai nascosto la sua predilezione per i catalani e sarebbe ben felice di poter continuare a giocare con l’amico De Jong anche a Barcellona. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.

Foto: ad.nl