Dalla Spagna: anche il Barça sulle tracce di Tagliafico dell’Ajax. La concorrenza…

Si allunga la lista di pretendenti per Nicolas Tagliafico. Il laterale mancino dell’Ajax, secondo quanto riporta il quotidiano Sport, sarebbe finito anche nel mirino del Barcellona, a caccia di un ricambio di Jordi Alba in vista del prossimo mercato estivo. Sulle tracce del terzino argentino classe ’92 ci sono anche l’Arsenal e il Real Madrid, mentre il passato aveva mostrato un certo interesse anche l’Atletico, che a luglio potrebbe perdere a parametro zero Filipe Luis.

Foto: tycsports.com