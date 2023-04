Il Barça risponde a Tebas: “Abbiamo dato tutte le spiegazioni. In caso di dubbi, c’è l’autorità giudiziaria”

Il Barcellona ha risposto al presidente de LaLiga, Javier Tebas, che oggi, durante l’assemblea di Lega, aveva affermato di non essere convinto dalle spiegazioni di Laporta sul caso Negreira. Di seguito il comunicato del club blaugrana: “Il presidente del Barcellona, ​​​​Joan Laporta, è apparso questa mattina all’Assemblea Straordinaria della Liga convocata per occuparsi del cosiddetto ‘caso Negreira’. Il presidente, per rispetto e cortesia nei confronti dei club professionistici, ha dato le spiegazioni appropriate su questo caso e, per rispetto della giustizia, ha dichiarato che i chiarimenti e i dubbi che LaLiga o i club potrebbero chiedere dopo queste spiegazioni riceveranno risposta presso la sede giudiziaria, dove LaLiga è già rappresentata”.

Foto: sito ufficiale Barcellona