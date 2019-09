Il Barça rialza la testa, manita al Valencia: brilla Fati, doppietta Suarez e segna anche De Jong

Il Barcellona rialza la testa e torna a fare la voce grossa nella quarta giornata di Liga contro il Valencia. I blaugrana calano la manita alla formazione da pochi giorni guidata da Celades (al posto dell’esonerato Marcelino). Brilla il 2002 Fati che apre le marcature dopo due giri di lancette, poi segnano anche De Jong e Piqué, mentre l’uruguaiano Suarez firma una doppietta. Per i Murcielagos, fermi in quattordicesima posizione con 4 punti, trovano la via della rete Gaimero e Gomez. Valverde, in attesa del rientro di Messi, sorride e sale al quarto posto a quota 7.

Foto: Marca