Il Barça perde, ma il botteghino sorride: 19 milioni di euro incassati per il Clasico

26/10/2026 | 15:30:35

Serata storica per il calcio spagnolo. Il Clasico, la partita più importante e mediatica al mondo, ha generato nelle casse del Barcellona introiti pari a 19.105.768 euro. Una somma monumentale a fronte dei 62.055 tifosi presenti sugli spalti del modernizzato ma non ancora completato Camp Nou. A influire pesantemente nel record è stato, però, l’aumento vertiginoso dei prezzi: 984 euro è stata la media dei ticket, circa il 10% in più rispetto allo scorso Barcellona-Real Madrid, giocatosi a maggio, ai quali vanno aggiunti i 2700 euro dei posti vip.

Foto: Instagram Barcellona