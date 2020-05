Il Barça e la stima per De Zerbi: il tecnico invitato a tenere un seminario per lo staff delle giovanili blaugrana

Roberto De Zerbi è da tempo un nome monitorato con attenzione dal Barcellona. E non è un caso la notizia rimbalzata nelle scorse ore dalla Spagna, secondo cui il tecnico del Sassuolo sarebbe stato invitato da Isaac Guerrero, responsabile del settore giovanile blaugrana, per una lezione online dedicata ad analisti, scout e tecnici del settore giovanile del club catalano. Una conferma della stima e dell’apprezzamento che il Barça ha nei confronti di De Zerbi che vi avevamo raccontato in tempi non sospetti. Chiaro, a scanso di equivoci, tra le parti non c’è alcuna trattativa, ma Guerrero e altri dirigenti blaugrana sono rimasti favorevolmente impressionati dall’attuale tecnico neroverde.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo