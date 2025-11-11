Il Barça chiarisce con la Federcalcio sul caso Yamal

11/11/2025 | 16:00:55

Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, Lamine Yamal continua a essere seguito dai servizi medici dell’FC Barcelona, che mantengono una comunicazione costante con la Federazione calcistica spagnola (RFEF) per garantire al giocatore il miglior recupero possibile.

Il club catalano conferma di essersi consultato con il medico belga Ernest Schilders, rinomato specialista e autorità internazionale in questo tipo di patologia.

Come riferito dalla Ciutat Esportiva Joan Gamper, il dottor Schilders ha visitato il giocatore ieri, lunedì 10 novembre, presso le strutture del centro sportivo, il giorno dopo la partita contro l’RC Celta de Vigo. Durante la visita, l’evoluzione dell’infortunio è stata valutata molto positivamente e risulta sotto controllo, nonostante i rischi intrinseci del processo di recupero.

In accordo con il dottor Schilders, con i servizi medici del club e con il giocatore, si è deciso di procedere con un trattamento a radiofrequenza per favorire il completo recupero. Tale trattamento prevede un periodo di riposo e un monitoraggio specifico, dei quali la RFEF è stata immediatamente informata dai servizi medici dell’FC Barcelona.

Il FC Barcelona ribadisce di agire in modo responsabile e coordinato, sempre in accordo con il giocatore, con l’unico obiettivo di garantire il suo recupero ottimale e il suo progressivo ritorno in campo.

Foto: Instagram Barcellona