Il ballo dei terzini: coinvolte Juve, Psg e Valencia

Ore calde per il mercato dei terzini. Sono tre, in particolare, le squadre coinvolte. Il Valencia cerca ancora una soluzione per la fascia destra dopo l’infortunio di Piccini: uno dei profili valutati dal club spagnolo è Elseid Hysaj, per il quale però non ci sono gli accordi (il Napoli lo valuta almeno 20 milioni) e il tempo stringe per poter trovare la giusta quadratura. Lo stesso Valencia nelle scorse ore è uscito allo scoperto per Thomas Meunier, ma il laterale belga – come raccontato – è stato proposto alla Juve dal Psg, con il club francese che ha avviato i contatti per Mattia De Sciglio e vorrebbe includere proprio Meunier nell’operazione. Valutazioni e riflessioni in corso, occhio al possibile ballo dei terzini nelle ultime ore di mercato…

Foto: espn.com