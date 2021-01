Kessie: ” Il 5-0 subito dall’Atalanta ha fatto scattare la molla. Siamo il Milan non possiamo fare certe figure”

Un anno magico il 2020 del Milan. Un anno che sembra aver restituito al mondo del pallone un Milan forte, convinto dei propri mezzi e delle proprie qualità. Ma da dove è scattata la molla per questo cambio radicale di mentalità della squadra rossonera? Frank Kessie, sembra avere le idee chiare nell’intervista rilasciata a Il Giornale.

Sul cambiamento della marcia del Milan da 12esimo in classifica a capolista del campionato: “Non c’è un segreto vero e proprio da svelare ma un piano di lavoro da raccontare. Pioli ci ha preso da parte e ha cominciato a parlare, a spiegare cosa voleva da noi. Il gruppo si è messo al lavoro con le sue idee e adesso continuiamo a farlo giorno dopo giorno. Da allora abbiamo anche cambiato faccia”.

La partita della svolta: “Alla partita di Bergamo, dicembre 2019, 5 a 0 per l’Atalanta. Noi siamo il Milan non possiamo fare figure del genere. Da quel giorno in poi è scattata una certa molla”.

Sulla teoria secondo cui il Milan sarebbe in testa solo perché si gioca senza pubblico: “Penso che così giocano tutti e quindi ci sono condizioni identiche. Inoltre penso che se avessimo il pubblico con noi, specie a San Siro, sarebbe molto meglio per noi. Perché ci darebbe una carica strepitosa, come è avvenuto in occasione di qualche pre-partita. E magari avremmo avuto qualche risultato migliore”.

Se la parola scudetto sia un tabù: “E perché mai dovrebbe esserlo? Noi abbiamo un mantra che ci ripete tutti i giorni mister Pioli: pensiamo a una partita alla volta. Adesso c’è il Cagliari, il resto non conta. Poi aggiungo: siamo il Milan, la storia parla per noi. E un club come il Milan non può sentirsi a disagio a parlare di scudetto. Non siamo da soli, naturalmente, a concorrere”.

