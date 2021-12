Il Lille ha confermato tramite una nota ufficiale il passaggio dell’attaccante Jonathan Ikoné alla Fiorentina. Il giocatore verrà ufficializzato il 3 gennaio, data di apertura del calciomercato in Italia, ma nel frattempo è stato autorizzato ad approdare in Italia in anticipo per partecipare alla ripresa degli allenamenti della Fiorentina. FOTO: sito Lille