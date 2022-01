Ikoné si presenta: “Era il momento giusto per partire, sono qui per aiutare la squadra e migliorarmi”

Il nuovo attaccante della Fiorentina Jonathan Ikoné si presenta ai tifosi viola: “È un momento della mia carriera molto importante, voglio rilanciarmi e aiutare la squadra. Sono qui per migliorarmi”. Sulle critiche in Francia: “Era il momento giusto per partire. Con il Lille abbiamo vinto il campionato e giocato in Champions League. Per me era il momento di qualcosa di nuovo: la Fiorentina ha un bel progetto, sono felice di essere qui e sono a disposizione”. FOTO: sito Lille