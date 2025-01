Ikoné-Como: la svolta di ieri rafforzata stamattina, siamo in chiusura

Jonathan Ikoné sta per lasciare la Fiorentina, confermando la nostra esclusiva di ieri rafforzata stamattina. Il Como è in chiusura, avevamo aggiunto verso l’ora di pranzo che il club viola aveva dato apertura anche per un prestito leggermente oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva non lontana dai 10 milioni. Decisivo il pressing di Fabregas sull’esterno offensivo.

Foto: Instagram Fiorentina