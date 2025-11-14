Iker Bravo: “Tornato dal Mondiale Under 20 non ho più giocato. Merito di più”

14/11/2025 | 21:12:20

L’attaccante dell’Udinese, Iker Bravo ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Onda Cero soprattutto sullo scarso impiego con l‘Udinese in seguito al rientro dal Mondiale U20 in Cile.

Lo spagnolo non la ha certo mandare a dire in direzione Runjaic. Queste le sue parole: “Ho iniziato la stagione molto bene, sono andato al Mondiale U20 e quando sono tornato non ho mai giocato. Sono tranquillo. Dal canto mio devo allenarmi come un pazzo, lavorare come un pazzo e mangiare bene. Sono tutte cose che sto facendo. Credo di meritare di più, penso che non sto avendo il minutaggio che merito. Tutto quello che posso fare lo sto facendo. E’ il momento della mia carriera in cui mi sento meglio dal punto di vista fisico e mentale. E’ frustrante il fatto di non avere opportunità”.

Foto: sito Udinese