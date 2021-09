Ihattaren ha le idee chiare: “Samp, dimostrerò chi sono. Darò tutto per questa maglia”

Mohamed Ihattaren, 19 anni, come vi avevamo anticipato in esclusiva il 30 agosto, è stato l’ultimo colpo della Juventus nella sessione estiva di calciomercato. Il giocatore olandese, prelevato dal PSV, è passato in prestito alla Sampdoria per una stagione. Al sito ufficiale del club doriano, Ihattaren ha rilasciato le prime dichiarazioni: “Spero di metterci poco tempo per dimostrare ai tifosi cosa sono in grado di fare. Voglio vincere tante partite e giocare un bel calcio, mostrando a tutti chi è Mohamed”.

Poi aggiunge: “Sono molto contento di essere qui. Conosco la Samp, so che siamo in una città di mare, un posto bellissimo per un grande club. Io sono un calciatore tecnico, con un buon tiro e una buona velocità palla al piede. Ho visione di gioco: vedo le cose velocemente. L’obiettivo? Farò di tutto per i fan e per questa maglia”.

Foto: Sito Sampdoria