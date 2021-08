Ihattaren, ecco chi è il gioiellino del PSV in orbita Juve

La Juventus, come vi abbiamo anticipato, ha avviato una trattativa con il Psv per il fantasista Momo Ihattaren, gioiello classe 2002, che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del club olandese. Contratto in scadenza nel 2022, è lui l’ultima idea per il mercato dei bianconeri. Giocatore di assoluta prospettiva, nel marzo del 2018 ha firmato il suo primo contratto da professionista e nel giro di pochi mesi ha fatto innamorare mezza Europa grazie alle sue brillanti prestazioni. Di origini marocchine, è un centrocampista offensivo che può giocare sia sulla trequarti che sull’esterno. Duttile ed intelligente tatticamente. A lanciarlo in prima squadra è stato Van Bommel che si accorse subito delle qualità pazzesche del ragazzo. E il giocatore in campo ha confermato a tutti il suo indiscutibile talento: capacità tecniche eccellenti, bravo nel fare dribbling e soprattutto una facilità nel superare l’avversario come pochi giocatori sanno fare. Lo scorso anno ha giocato 22 presenze in Eredivise realizzando 3 gol e 2 assist. Ha delle grandi abilità anche nel trovare sempre il compagno in posizione favorevole. Mica male per un ragazzo di appena 19 anni, con alle spalle più di 50 partite con il PSV, che è già pronto a prendersi la scena in un campionato importante. La Juve l’ha osservato ed è pronta a chiudere questa importante operazione di mercato, valida soprattutto in prospettiva futura.

Foto: Twitter Psv