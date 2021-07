Igor: “Voglio giocare quante più partite possibili con la Fiorentina. Ecco i miei obiettivi”

Igor Julio dos Santos de Paulo, noto semplicemente come Igor, difensore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a TNT Brasil dove si è soffermato sulla sua esperienza con la maglia viola e sulle sue ambizioni future. “Fin dalla scorsa stagione ho in testa che questo deve essere il mio anno. Voglio giocare quante più partite possibile. Ho degli obiettivi, ho dei sogni da realizzare, quindi questa deve essere la stagione in cui lo faccio. Mi sono allenato molto già durante le vacanze per prepararmi il più possibile. Muoio dalla voglia di vedere cosa accadrà quest’anno”.

FOTO: Twitter Fiorentina