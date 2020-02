Igor si presenta: “Fin da piccolo sognavo di giocare in una grande squadra. Sono stato subito felice della possibilità di venire a Firenze”

Il neo acquisto in casa Fiorentina Igor– difensore in arrivo dalla Spal in prestito con obbligo di riscatto – si è presentato alla stampa.

Ecco una parte delle sue dichiarazioni.

“I compagni e il tecnico mi hanno dato subito grande appoggio con l’obiettivo di sfruttare al meglio questa occasione. Non so quanto tempo rimarrò qui a Firenze, ma quello che è certo è che darò tutto: darò la vita per questa squadra. E’ una grande squadra e una grande opportunità per me. In questa avventura darò sempre il meglio di me stesso“.

Sulla scelta di Firenze.

“Fin da piccolo sognavo di giocare in una grande squadra. Ho visto le partite della Fiorentina anche da bambino e sono stato subito felice della possibilità di venire a Firenze“.

Sulle polemiche post match contro la Juventus.

“Preferisco non commentare anche perché si tratta delle interpretazioni del direttore di gara. Sta a lui decidere e non si può perdere la testa a prescindere da ciò che sceglie“.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina