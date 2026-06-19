Igor Protti non ce l’ha fatta: è morto a 58 anni

19/06/2026 | 09:20:17

Igor Protti si è arreso a 58 anni dopo una brutta malattia. A darne notizia la famiglia che ha pubblicato un messaggio lasciato dall’ex attaccante di Messina, Bari, Lazio e Napoli. “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’amore e l’affetto sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio”.

Sarà possibile dare l’ultimo saluto dalle 15 di oggi presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza. Alla famiglia Protti le più sentite condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.

Foto: Instgram Protti