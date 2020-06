Ighalo: “A lavoro per portare il Manchester United sempre più in alto”

L’attaccante del Manchester United Odion Ighalo, ha parlato ai microfoni ufficiali del club inglese. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Sono davvero felice, per me è un sogno essere qui. Sin da quando sono arrivato, la mia volontà è stata chiara: continuare ad andare avanti con la maglia del Manchester United. Giocare per questo club è un sogno che diventa realtà. Adesso che il club ha esteso il mio prestito fino a gennaio, nella mia testa riesco solo a pensare che fino a gennaio continuerò a giocare con questa maglia. Voglio continuare a lavorare duramente, godermi questo periodo e dare il massimo per portare il Manchester United sempre più in alto”.

Foto: Twitter Ufficiale Manchester United