Il retroscena: Fiorentina, no a Diogo Leite. Lindelof, i dettagli dell’offerta

27/08/2025 | 14:50:32

La Fiorentina non è sulle tracce di Diogo Leite, difensore dell’Union Berlino accostato ieri ai viola, si parlava addirittura di un’operazione in stato avanzato. Nulla di tutto questo, per la verità non ci sono trattative anche per questioni di caratteristiche. La Fiorentina, invece, è forte su Victor Lindelof con il contemporaneo pressing di David de Gea. Un’operazione che i viola intendevano fare a prescindere da Comuzzo: per quest’ultimo, come svelato già ieri, non c’è stata una trattativa diretta tra Al Hilal e Fiorentina perché il classe 2005 mai ha davvero aperto agli arabi. La Fiorentina procederà in direzione Lindelof offrendo un contratto di due anni con opzione, nella speranza di anticipare sia Everton che Brentford.

Foto: Instagram Diogo Leite