IFFHS, Mourinho miglior allenatore degli ultimi 20 anni

La International Federation of Football History & Statistics, organismo che si occupa di numeri e record applicati al calcio, ha decretato i quindici migliori allenatori del XXI secolo (2001-2020). Come? Prendendo in considerazione la top 20 degli allenatori dei club e la top 20 dei Ct per ognuno degli ultimi 20 anni e assegnando un punteggio, da 1 a 20, a seconda della posizione. La somma di tutti i punti ha generato la speciale classifica dei miglior mister di questo secolo.

LA TOP 5:

1- JOSÉ MOURINHO (Portogallo): 226 punti

2- JOACHIM LÖW (Germania): 213 punti

3- SIR ALEX FERGUSON (Scozia): 183 punti

3- PEP GUARDIOLA (Spagna): 183 punti

5-ARSENE WENGER (Francia): 181 punti

A guadagnarsi il primo posto è José Mourinho, con 226 punti, seguito Joaquim Low con 213 e Sir Alexander Ferguson al pari di Pep Guardiola con 183. Presenti in classifica gli italiani Carlo Ancelotti, Fabio Capello e Marcello Lippi rispettivamente con 165, 120 e 100 punti e gli ex interisti Diego Simeone e Rafa Benitez con 152 e 103 punti.

Foto: Twitter Tottenham