IFFHS, Ferrieri Caputi eletta miglior arbitro donna al mondo del 2025
25/12/2025 | 23:00:45
L’arbitra italiana Maria Sole Ferrieri Caputi è stata eletta ufficialmente dall’ IFFHS Women’s World Best Referee 2025. Secondo la prestigiosa classifica annuale curata dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, è lei la miglior direttrice di gara al mondo. Il successo della Ferrieri Caputi è arrivato al termine di un testa a testa avvincente, che l’ha vista interrompere un lungo dominio internazionale:
– 1° Posto: Maria Sole Ferrieri Caputi (Italia) con 97 punti.
– 2° Posto: Stéphanie Frappart (Francia), che ha totalizzato 93 punti (quattro in meno della vincitrice). La Frappart veniva da una striscia record di cinque vittorie consecutive (2019-2023).
– 3° Posto: Ivana Martincic
Foto: sito AIA