IFFHS: Barcellona miglior club del decennio. Juve nella top 10

‘IFFHS, la federazione della statistica del calcio della Fifa, ha stilato una classifica dei migliori club del decennio, dal 2011 al 2020. La migliore è il Barcellona, poi il Real Madrid, terzo il Bayern Monaco. Per il club catalano è il secondo ‘successo’ decennale dopo quello del 2001-2010: in sostanza, i ranking internazionali incoronano la squadra di Messi la migliore degli ultimi 20 anni.

Tra le top c’è anche la Juventus, al sesto posto, grazie anche ai 9 campionati italiani vinti di fila e le due finali di Champions giocate.

La prima squadra non europea è il Gremio al 14ç posto al mondo in questo decennio. Per quanto concerne le altre italiane, il Napoli dodicesimo, la Lazio 30°, l’Inter crolla dal quinto al 32° posto, il Milan dal settimo al 38°, la Roma da undicesima a 39°. Poi ci sono Fiorentina (73) e Atalanta (107).

Questa la top 10:

1) Barcellona

2) Real Madrid

3) Bayern Monaco

4) Paris Saint Germain

5) Atletico Madrid

6) Juventus

7) Chelsea

7) Manchester City

9) Manchester United

10) Arsenal

Foto: Twitter Barcellona