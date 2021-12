Iezzo: “Vi spiego perché Ospina viene preferito a Meret”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Tuttonapoli.net:

“Colpa di Ospina sul gol di Cutrone? Alle volte si riesce a fare la parata miracolosa e altre no. E’ stata una situazione particolare e capita restare sorpresi, anche se non stava nella posizione perfetta. Ospina quando parte la palla dagli angoli cerca sempre si anticipare la palla, uscendo e poi tornando indietro. In quel momento non aveva i piedi ben piantati a terra. Al di là di questo era una palla così strana che era davvero difficile intervenire.

Cosa fa preferire Ospina a Meret? Penso l’esperienza del portiere. Se valutiamo le loro prestazioni sono sempre importanti, ma quando gioca il colombiano ti dà la sensazione di leggere sempre in anticipo quello che sta per succedere. In questo momento Meret non ha questa dote perché non gioca con continuità, se però non si ha il coraggio di buttarlo dentro avremo sempre un portiere a metà”. Foto: Facebook Napoli