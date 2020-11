Iezzo: “Mazzarri fu convinto da me e Aronica a far esordire Insigne”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, raccontando un simpatico aneddoto sull’esordio di Lorenzo Insigne in azzurro:

“Insigne esordì con noi quando era piccolo, mi pare contro il Livorno, io e Aronica spingemmo con Mazzarri per farlo giocare. Mancavano pochi minuti, ci mettemmo del nostro. Doveva entrare Aronica, e gli dicemmo di far entrare Insigne”.

Foto: social ufficiali Napoli