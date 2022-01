Iervolino sul mercato: “Sabatini sarà il nuovo direttore sportivo. Se c’è da investire lo farò ma non per giocatori stanchi che danno solo immagine”

In conferenza stampa il numero uno della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato anche di calciomercato confermando che sarà Sabatini il nuovo DS: “Parliamo di un dirigente che ha sempre lavorato per grandi squadre, ero quasi imbarazzato ad avvicinarmi ad un personaggio di questo calibro. Ebbene, durante il nostro colloquio mi ha fatto impazzire la sua professionalità, la sua voglia di vincere di lavorare. Il dottor Sabatini vuole interloquire di persona con me, spero tra domani e dopodomani. Il nuovo dirigente è carico, farà una conferenza stampa e sarà l’occasione per soffermarci sul mercato. Nessuno vuole retrocedere. A me dispiace gettare i soldi, anche solo un euro, dalla finestra. Però mi piace investire. Non ho ancora parlato con il direttore sportivo Sabatini, voglio discutere quanto prima possibile per avviare il nostro progetto. Se c’è da spendere lo faremo, se c’è da comprare dei calciatori stanchi per dare alla piazza una maggiore immagine mia toglietevelo dalla testa.”

FOTO: instagram personale