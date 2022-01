Iervolino su Ribery: “Sarà la nostra luce per centrare la salvezza, è un grande campione”

Il nuovo patron della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato della società granata soffermandosi anche su Franck Ribery, ecco le parole a La Gazzetta dello Sport: “Diciamo come un neofita che sta per inaugurare una stagione grande responsabilità, ma che si annuncia anche entusiasmante. Di questo ne sono pressoché certo. Sento questa responsabilità, ma la vivo con la serenità di chi si appresta a gestire una società storicamente importante, che coagula attorno alla passione e all’affetto”. Su Ribery: “È un grande campione, sarà la luce della Salernitana per centrare l’obiettivo salvezza”. FOTO: Twitter Salernitana