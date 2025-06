Iervolino durissimo: “Gravina si nasconde dietro alibi, non condivido la sua idea di calcio”

Danilo Iervolino, durante un’intervista rilasciata al Mattino, ha risposto duramente alle dichiarazioni di Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, che aveva affermato come la Salernitana non avesse alibi per la retrocessione in Serie C. «Ha parlato di chi si trincera dietro agli alibi: si tratta di una caduta di stile che cambia completamente il mio giudizio su di lui — ha detto Iervolino —. Se per Gravina è normale che una stagione si concluda un mese dopo i playout, o che una penalizzazione venga comunicata con sei mesi di ritardo, nonché dopo aver subito torti arbitrali evidenti, allora le sue parole sono del tutto inaccettabili e fuori luogo, soprattutto considerando il suo ruolo. Se questo è il calcio che vuole gestire, io non lo condivido». Sul ricorso al Tar, il patron granata è netto: «È evidente che ci siano stati episodi anomali riguardo alla sospensione del playout contro il Frosinone. Mi auguro che il Tar accolga le nostre rimostranze». Riguardo al ripescaggio, Iervolino si mostra amareggiato ma determinato: «Avevo un sogno e mi sono impegnato per realizzarlo, ma non ce l’ho fatta. Mi dispiace per la città, perché volevo fare di più e non ci sono riuscito. Mi cospargo il capo di cenere e chiedo scusa. Ora però voglio ripartire subito. Intanto abbiamo presentato ricorso alla giustizia sportiva e faremo valere le nostre ragioni al Tar, perché riteniamo di aver subito un’enorme ingiustizia». Infine, un messaggio ai tifosi granata: «Rispondiamo con i fatti: proprio ieri abbiamo deliberato un aumento di capitale da 15 milioni. Ripartiremo con una squadra forte, pronta a vincere subito». Sul possibile inserimento nel girone B di Serie C, Iervolino conferma: «Sarebbe una soluzione migliore anche per motivi di ordine pubblico. A livello informale riteniamo sia la scelta migliore per tutti”

Foto: Iervolino Insta