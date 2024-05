Iervolino: “Chiediamo scusa ai tifosi, ci saranno grandi cambiamenti”

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, a margine degli European Globe Soccer Awards, ha parlato ai microfoni di LaPresse della stagione appena conclusa: “Innanzitutto chiedo e chiediamo scusa, come società, ai tifosi. Ce l’abbiamo messa tutta con grande impegno, avevamo una strategia che certo non ci vedeva in nessun modo ultimi in classifica, però purtroppo questo è il bello e il brutto del calcio”.

Il patron ha continuato: “Si riparte dalla Serie B, deve essere un nuovo progetto, devono restare solo i calciatori che sudano la maglia e amano la città, che con orgoglio vogliono portare avanti questo progetto. Ci saranno grandi cambiamenti. Stiamo lavorando tanto. Più che alle parole in questo periodo, ho pensato a lavorare, perché bisogna fare più fatti che chiacchiere al vento”. Foto: Instagram Iervolino