Iemmello, tre retrocessioni di fila e una gestione sbagliata

Pietro Iemmello è alla terza retrocessione consecutiva, un tormento. E anche una bella lezione nei riguardi di chi ha dato evidentemente consigli sbagliati, collezionando un errore diete l’altro. Un agente deve indirizzare e sbagliare il meno possibile. E’ vero che le retrocessioni non possono essere messe in preventivo, ma quando sono tre consecutive è giusto porsi qualche domanda, con quel minimo bagno di umiltà che ci vorrebbe in situazioni del genere. Iemmello è retrocesso con Benevento, Foggia e Perugia, una volta dalla Serie A e due volte dalla B. Il minimo che gli auguriamo è una scelta, le prossima, che almeno sulla carta sia più felice rispetto alle tre precedenti.

Foto: Zimbio