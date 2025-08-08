Sassuolo, visite mediche in corso per Idzes e Cande: la chiusura di un doppio colpo annunciato

08/08/2025 | 15:05:49

Come vi avevamo anticipato, il Sassuolo ha voluto fortemente piazzare un doppio colpo in difesa. Stiamo parlando di Jay Idzes e Fali Cande. I due giocatori, che hanno ben figurato nella passata stagione in Serie A, vestiranno la maglia neroverde al termine delle visite mediche (in corso). I due entreranno a far parte del gruppo allenato da Fabio Grosso, con l’obiettivo di aiutare gli emiliani a centrare la salvezza dopo un anno dominante di Serie B.

Foto: Foto: Instagram Venezia