Idzes ammette: “Siamo in difficoltà. Dobbiamo vedere come uscire da questo momento”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore del Venezia, Jay Idzes, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-0 contro il Genoa: “Siamo in difficoltà ma secondo me abbiamo fatto a momenti una buona gara. Abbiamo difficoltà a fare gol mentre difendiamo bene durante la partita. Loro hanno fatto due gol a dieci dalla fine. Dobbiamo vedere come uscire da questo momento. Siamo in difficoltà”.

Poi ha proseguito: “Parliamo tanto con il mister. Parliamo tanto con i giocatori. Ora basta parole, dobbiamo giocare in campo. Abbiamo 13 partite, ora la prossima sarà con la Lazio e dobbiamo pensare alla Lazio”.

Infine: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene. Non capisco come mai nel secondo tempo siamo andati in difficoltà sulle seconde palle. Ci sta. La settimana scorsa abbiamo fatto una bella gara contro la Roma e oggi dovevamo prendere i punti”.

Foto: Sito Venezia